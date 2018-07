Cina a Usa: avanti nostro impegno su denuclearizzazione NordCorea

Pur riconoscendo che il processo "non sarà di facile navigazione", Kong, che ricopre anche la carica di inviato speciale cinese sugli affari nordcoreani, ha aggiunto che se i colloqui sono tenuti in modo sincero, su basi paritarie e nel mutuo rispetto, "tutte le questioni troveranno le giuste risposte".



La missione di Xi Jinping in Medio Oriente e Africa - Kong ha tenuto un briefing con i media sulla missione che il presidente Xi Jinping terrà dal 10 al 27 luglio in Medio Oriente e Africa, parte degli sforzi per consolidare i rapporti coi singoli Paesi e ampliare l'influenza cinese a livello regionale. Xi visiterà dal 19 al 24 luglio Emirati arabi uniti, Senegal e Ruanda, mentre dal 25 al 27 luglio sarà a Johannesburg per il summit dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Sulla via del ritorno, infine, farà uno "scalo d'amicizia" alle Mauritius.