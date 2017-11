Cina, 25enne italiana muore cadendo dal terzo piano di un palazzo

Una 25enne di Fabriano, in provincia di Ancona, è morta in Cina precipitando dal terzo piano di un palazzo durante una gita in una zona montana. La giovane, Anna Tiberi, lavorava in un hotel a Wuxi come mediatrice linguistica. La morte della ragazza risale a domenica, e indagini sarebbero in corso da parte della autorità cinesi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.