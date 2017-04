Chicago: stupro di gruppo su una ragazzina online, arrestato un 14enne

Un 14enne è stato arrestato a Chicago per lo stupro di gruppo ai danni di una ragazzina a marzo il cui filmato fu trasmesso su Facebook Live. Lo ha fatto sapere la polizia locale, aggiungendo che il 14enne è "il primo di numerosi minori" sospettati di aver preso parte alla violenza. L'aggressione era stata denunciata dalla madre della vittima, che aveva mostrato alla polizia il video della figlia aggredita da un gruppo di ragazzi.

La vittima, una 15enne, scomparve il 19 marzo, per poi essere ritrovata due giorni dopo e soccorsa in un ospedale per bambini.



La violenza sessuale sulla ragazzina è solo uno dei numerosi reati commessi negli ultimi mesi nella metropoli dell'Illinois e diffusi attraverso i social media. Tra gli altri, anche l'attacco contro un 19enne disabile da parte di quattro persone, avvenuto nel mese di gennaio.