Cerimonia funebre per i 5 agenti uccisi a Dallas, Obama: "Nessuno è immune dal razzismo"

"Oggi la nazione è in lutto, ma quelli che amano Dallas e la chiamano casa piangono la morte di cinque membri della loro famiglia" ha detto Bush che ha definito il loro "coraggio la nostra protezione e il nostro scudo" e ha aggiunto, dopo aver elencato i nomi delle vittime: "Saremo loro sempre grati".



Obama ha invece fatto riferimento al problema razziale. "Questo non è solo un crimine violento, ma la testimonianza dell'odio razziale - ha affermato -. Ciò ci ha lasciato ferite profonde e ci fa soffrire. E' come se la fragilità della democrazia fosse stata esposta. Non possiamo far orecchie da mercante e non tenere conto delle manifestazioni degli afroamericani, considerare quelle persone come paranoici e piantagrane - ha continuato il presidente -, non possiamo metterle da parte come inquietudine politica o mettere l'etichetta del razzismo. Farlo significa negare la realtà".



Obama ha proseguito nell'elogio degli agenti cercando di trovare uno spiraglio di speranza in quanto accaduto. "Il dolore che sentiamo potrebbe non passare presto, ma la mia fede mi dice che i poliziotti non sono morti invano - ha detto -. Il nostro dolore può renderci un Paese migliore, con più giustizia e più pace". Ma il suo pensiero è andato anche a chi difende la causa dei neri contro gli abusi della polizia e all'afroamericano ucciso da un agente. "Anche le persone a cui non piace la frase 'Black Lives Matter' dovrebbero essere in grado di comprendere il dolore della famiglia di Alton Sterling" ha affermato Obama.