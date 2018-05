Catalogna, Rajoy critica il nuovo Govern: "E' una provocazione"

Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha definito "una provocazione" la nomina annunciata dal neo-president Quim Forn di due leader catalani detenuti e di due in esilio nel nuovo Govern minacciando di impedirne la nomina. Per Rajoy l'annuncio di Torra "dimostra che la sua volontà di dialogo non è sincera". Il premier ha avvertito che il governo di Madrid "analizzerà la fattibilità del nuovo esecutivo".