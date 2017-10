Catalogna, ministro belga: "Puigdemont potrebbe chiederci asilo"

Il presidente destituito della Catalogna, Carles Puigdemont, potrebbe chiedere asilo al Belgio. "Non è stata presentata ancora nessuna domanda, ma le cose evolvono rapidamente. Vedremo". Lo ha detto il segretario di Stato belga all'Asilo e alla Migrazione, Theo Francken. In giornata a Barcellona è prevista una manifestazione da parte degli unionisti che non vogliono la secessione.