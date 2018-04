Catalogna, migliaia di separatisti in piazza a Barcellona

Migliaia di catalani sono scesi in piazza nel centro di Barcellona per chiedere la liberazione dei 17 fra politici e dirigenti indipendentisti in carcere. La protesta è stata convocata da organizzazioni indipendentiste non partitiche, l'Assemblea nazionale catalana (Anc) e Omnium Cultural, e dai sindacati Cc.Oo e Ugt Catalunya. Il presidente del Parlament catalano, Roger Torrent, ha definito la manifestazione "dimostrazione di unita'".