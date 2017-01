Caso Regeni, l'Egitto: "Al Sisi vuole scoprire chi lo ha torturato e ucciso"

"Penso che, in qualsiasi posto del mondo, vengano commessi errori da apparati di sicurezza. Forse è un crimine riguardante un apparato di sicurezza egiziano o forse no", ha detto il vicepresidente della Commissione esteri senza volersi sbilanciare. "Il caso Regeni è stato sfruttato in maniera politica sia in Italia che in Egitto", ha aggiunto Khouly.



"Per preservare le relazioni egitto-italiane e fermare lo sfruttamento politico da parte dei partiti qui o là, bisogna separare il percorso delle relazioni egitto-italiane da quello dell'inchiesta sul caso Regeni", ha spiegato. "Il corso dell'inchiesta comunque non si fermerà", ha assicurato il deputato di 31 anni con un passato di dirigente o fondatore di movimenti giovanili contro il regime di Hosni Mubarak e la presidenza dei Fratelli musulmani.