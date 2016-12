Caso Pistorius, la Corte d'appello aggrava la condanna dell'atleta

La Corte d'appello del Sudafrica ha condannato Oscar Pistorius per omicidio, ribaltando così la precedente accusa di omicidio colposo e accogliendo il ricorso del pubblico ministero. Attualmente il campione paralimpico si trova agli arresti domiciliari dopo la condanna a cinque anni di reclusione per l'omicidio della sua fidanzata Reeva Steenkamp .

Il giudice della Corte d'appello che ha letto in aula il verdetto, Lorimer Leach, ha detto che dovrebbe essere l'Alta Corte di North Gauteng a emettere la nuova sentenza.



Reeva Steenkamp fu uccisa dall'atleta il 14 febbraio 2013. Pistorius in primo grado aveva avuto una condanna a cinque anni di reclusione, ma in carcere ne ha trascorso soltanto uno per passare poi ai domiciliari. La versione del campione paralimpico è sempre stata di aver sparato credendo che un ladro fosse entrato nella sua abitazione.



A questo punto, Pistorius rischia fino a 15 anni di reclusione ed è praticamente certo che il 29enne dovrà tornare dietro le sbarre. Nelle sue motivazioni, Leach ha detto che l'atleta avrebbe dovuto prevedere l'impatto che avrebbero avuto i quattro proiettili sparati a distanza ravvicinata contro la porta del bagno di casa, dove si trovava Reeva. Il nuovo verdetto, ha aggiunto Leach, è stato deciso all'unanimità dai cinque giudici della Corte d'appello.