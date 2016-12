Caso Lambert, corte Ue: "Ok all'eutanasia per il tetraplegico"

La Corte europea dei diritti umani ha autorizzato l'eutanasia di Vincent Lambert, il francese la cui madre aveva presentato ricorso per sospendere la decisione del Consiglio di Stato di Parigi. A chiedere l'eutanasia era stato, in accordo con la moglie dell'uomo, il medico curante di Lambert, che ora parla di "un piccolo passo per Vincent Lambert, ma un grande passo per la nostra umanità". Per i genitori, invece, la sentenza "è uno scandalo".