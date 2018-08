Caso Diciotti,Malta: unica soluzione è sbarco dei migranti in Italia

Per i migranti a bordo della Diciotti "l'unica soluzione finale è lo sbarco a Lampedusa o in un porto italiano". Lo scrive il ministro dell'Interno maltese, Michael Farrugia, in un tweet indirizzato a Salvini e Toninelli. E poi accusa: "La guardia costiera italiana ha intercettato i migranti all'interno del SAR maltese soltanto per impedirgli di entrare nelle acque italiane".