Caso Benalla, i Républicains annunciano mozione di sfiducia contro il governo | Macron: "Io l'unico responsabile"

Botta e rispostaDifficilmente la mozione verrà approvata, ma l'idea di potersi unire contro Macron, che non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla vicenda Benalla, alletta partiti molto diversi tra loro. Il leader del gruppo di sinistra La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, si schiera al fianco della destra, a favore della sfiducia: "La voteremo. La mozione di censura fummo noi a proporla per primi".



Non si è fatta attendere la reazione anche del capo del governo francese Édouarde Phillipe, secondo cui il caso del bodyguard "è una deriva individuale e non un affare di stato. Si tratta di una crisi mediatica, parlamentare e politica che ha un costo in termini di immagine per tutti noi". Sempre Philippe, in vista della votazione all'Assemblea nazionale, avrebbe invitato i deputati della maggioranza a "dimostrare di avere senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni".