Casa Bianca: auto contro le barriere, fermata una donna

Casa Bianca in lockdown dopo che un'auto guidata da una donna ha colpito una barriera di sicurezza. Il Secret Service, che ha immediatamente fermato la conducente, ha precisato su Twitter che la barriera non si è nemmeno rotta. L'incidente, su cui sono in corso indagini, è avvenuto mentre Donald Trump sta ospitando alla Casa Bianca il premier australiano Malcolm Turnbull.