Canada, bomba esplode in un ristorante indiano: almeno 15 feriti, tre sono gravi

Almeno 15 persone sono rimaste ferite, tre in modo grave, nell'esplosione di un ordigno artigianale in un ristorante indiano a Mississauga, Ontario, in Canada. Lo riferisce la polizia, citata dalla Cnn. Gli investigatori stanno dando la caccia a due uomini che, a volto coperto, avrebbero piazzato l'ordigno per poi darsi alla fuga.