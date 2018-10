Camerun, orrore a scuola: sei bambini rapiti da uomini armati

Sei bambini sono stati rapiti in Camerun da uomini armati in una scuola di Bamenda, nel nordovest del Paese, in una delle due regioni anglofone. Lo riferisce un insegnante, spiegando che l'attacco è avvenuto venerdì intorno alle 11 locali. L'informazione è stata confermata da una fonte vicina ai servizi di sicurezza.