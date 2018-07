Camera di commercio Usa lancia campagna contro dazi di Trump

La Camera di commercio statunitense ha lanciato una campagna contro i dazi imposti da Donald Trump, illustrando i possibili danni Stato per Stato, con i posti di lavoro e le quote di export a rischio. "L'amministrazione minaccia di minare il progresso economico per cui ha lavorato così duramente. Dovremmo perseguire il commercio libero ed equo, ma questo non è proprio il modo giusto di farlo", ha dichiarato il presidente, Tom Donohue.