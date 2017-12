California, si getta tra le fiamme per salvare una lepre e diventa un eroe

Dalla tragedia degli incendi che tornano a devastare la California, e in particolare lo stato di massima allerta è stato dichiarato a Los Angeles, arriva una storia a lieto fine . Quella di un giovane che si ferma sull'Highway 1, nei pressi de La Conchita, per salvare un leprotto che aveva attraversato la strada e che si era infilato nella trappola di fuoco, sul ciglio della strada. Un attimo di disperazione davanti alla gravità della situazione e poi il salvataggio ripreso da un giornalista. Il video ha così reso quell'uomo senza identità un eroe per il coraggio dimostrato nello sfidare la calamità, ribattezzata Thomas Fire.

Stato di massima allertaCase distrutte, persone in fuga, fumo e tante fiamme. La California assiste col fiato sospeso agli incendi che incombono su Los Angeles. Il Los Angeles Times scrive che le autorità sono in massima allerta perché sono attesi forti venti che potrebbero alimentare in maniera catastrofica gli incendi. "Siamo all'inizio di un evento protratto con venti", ha detto il direttore del Dipartimento delle foreste e antincendio. "Non saremo in grado di combattere contro il fuoco con questo tipo di venti", ha continuato.



In particolare, diverse case sono state distrutte a Bel Air, mentre molte scuole sono state chiuse nella San Fernando Valley. Il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, ha dichiarato lo stato d'emergenza. "Sono giorni che spezzano il cuore", ha detto il primo cittadino. "Questi sono anche giorni - ha continuato - nei quali mostrare la resistenza della nostra citta'".



Tra le proprietà sotto la minaccia del fuoco, anche quella del miliardario Rupert Murdoch, Moraga Vineyards. Al momento, secondo le autorità, nessuna delle strutture della proprietà di Murdcoch sono andate a fuoco.



Il Thomas Fire da lunedì ha divorato oltre 40mila ettari e continua a minacciare le comunità di Santa Paula fino a La Conchita, una piccola comunità appena fuori dal confine della contea di Santa Barbara.