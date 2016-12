Bucarest, incendio al night club durante un concerto metal: 27 morti e 180 feriti

Strage in un locale in Romania. E' di almeno 27 persone morte e di 180 feriti il bilancio di un'incendio scoppiato in un night club di Bucarest. Le fiamme sarebbero state causate da fuochi d'artificio esplosi all'interno del locale. Nel "Colectiv Club" erano presenti almeno 400 persone che stavano assistendo a un concerto metal. Appello del governo: "Donate il sangue per aiutare i feriti".