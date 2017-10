Brexit, Theresa May oggi a Bruxelles per incontrare Juncker

La premier britannica Theresa May si recherà oggi a Bruxelles, accompagnata dal ministro per la Brexit, David Davis, per incontrare il presidente della commissione europea, Jean-Claude Juncker, e il capo negoziatore, Michel Barnier. Lo riferisce Downing Street. Secondo media del Regno, l'obiettivo della missione è quello di cercare di sbloccare i negoziati con l'Ue.