Brexit, la Scozia chiede un nuovo referendum sull'indipendenza

Il nulla osta dell'assemblea scozzese arriva alla vigilia dell'avvio formale delle procedure per l'uscita dall'Unione europea da parte di Londra, con la comunicazione da parte britannica all'Unione europea dell'articolo 50.



Il via libera è stato dato con 69 voti a favore e 59 contrari. Adesso con questo mandato la premier Sturgeon dovrà ottenere dal primo ministro britannico Theresa May e dal Parlamento di Westminster il consenso per organizzare la nuova consultazione sull'indipendenza, dopo quella bocciata nel 2014.