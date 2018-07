Brexit, Gb: si dimette anche il ministro degli Esteri Boris Johnson

Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gran Bretagna. Dopo il ministro per la Brexit, David Davis , ha annunciato le dimissioni anche il ministro degli Esteri, Boris Johnson, in polemica per la svolta negoziale "soft" della premier britannica sull' uscita dall'Ue . La notizia è stata confermata da Downing Street, che ha annunciato l'imminente nomina di un nuovo titolare del Foreign Office.

L'annuncio è giunto a pochi minuti da un intervento di fronte alla Camera dei Comuni della stessa premier sulla Brexit. La May ha ringraziato Johnson per il lavoro svolto, lasciando tuttavia intendere la volontà di provare ad andare ancora avanti nonostante i venti di crisi sempre più insistenti.



La May difende le sue proposte - Dal canto suo, Theresa May difende le nuove proposte negoziali per una Brexit più "leggera" delineate dal suo governo venerdì e contro le quali si sono dimessi i due ministri "brexiteers". La premier, più volte contestata dall'aula, ha assicurato che "questa piattaforma garantirà l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue, dal mercato unico e dall'unione doganale", ma pone anche le condizioni per una "nuova partnership doganale con Bruxelles, per un libero commercio sui beni industriali e agricoli e confini aperti in Irlanda".



"Con Jonhnson e Davis non siamo d'accordo sul miglior modo di portare avanti il nostro impegno condiviso ad onorare i risultati del referendum del 2016", ha ribadito il primo ministro britannico.



In privato Johnson aveva criticato il piano di May per mantenere forti legami economici con l'Ue anche dopo la Brexit. Da quando il governo ha approvato il piano venerdì, tuttavia, si era astenuto da commenti pubblici. Oggi avrebbe dovuto co-presentare un summit sui Balcani occidentali a Londra, ma non si è palesato.