Un nuovo sondaggio vede i pro Ue in vantaggio sugli euroscettici nella campagna referendaria della Brexit. In base a una rilevazione del Daily Telegraph, che ha invece fatto il suo "endorsement" in favore dell'uscita dall'Ue, i Remain distaccano di 7 punti i Leave, 53% contro 46%. Ma nella media dei sondaggi c'è una situazione di parità fra i due schieramenti, confermata anche da una analisi del "guru" elettorale Lynton Crosby.

Brexit, come si schiera la stampa britannicaA due giorni dal voto sulla Brexit, il conservatore Daily Telegraph dà il suo endorsement al fronte del no all'Ue (Leave); mentre il progressista Guardian si schiera con il fronte del sì (Remain). "Votare per restare", titola il Guardian. Poi scrive: "L'Ue incarna il meglio di noi come persone libere in un'Europa pacifica. "Se il referendum di giovedì è una scelta fra paura e speranza, allora noi scegliamo la speranza", ribatte il Telegraph.