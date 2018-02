Brexit,accordo lontano e la May: "No ai diritti residenza a cittadini Ue nel periodo di transizione"

Theresa May ha aperto un nuovo fronte di attrito con l'Unione europea nell'ambito dei negoziati per la Brexit. Secondo la premier non c'è accordo sullo status dei cittadini Ue che arriveranno in Gran Bretagna nel periodo di transizione dopo il divorzio. I cittadini europei che saranno nel Regno Unito da dopo marzo 2019 non avranno gli stessi diritti di quelli che si trovavano nel Paese prima. Secondo la stampa britannica, che segue il viaggio di tre giorni della May in Cina, per i cittadini Ue in Gran Bretagna nel periodo transitorio sarebbero necessari permessi di lavoro obbligatori, restrizioni nell'accesso al welfare e registrazione all'arrivo.



Parlando ai giornalisti May ha dichiarato che i dettagli "sono oggetto di negoziati per il periodo di implementazione, ma mi è chiaro che c'è una differenza tra coloro che sono venuti prima dell'uscita (dall'Ue) e coloro che arriveranno quando si saprà già che il Regno Unito sta lasciando" l'Ue. May ha aggiunto che contrasterà l'idea di coloro che dicono che non cambierà molto dopo il divorzio. "Quello che stiamo facendo è il lavoro che i britannici hanno chiesto al governo di fare, realizzare la Brexit" e "non hanno votato affinché nulla cambiasse".



La replica dell'Unione europea: "I diritti dei cittadini Ue non sono negoziabili" - "I diritti dei cittadini Ue durante il periodo di transizione non sono negoziabili". Lo ha detto al Guardian Guy Verhofstadt, leader dei liberali europei ed emissario del Parlamento di Strasburgo nei negoziati per la Brexit, replicando alla premier britannica che invece ha invocato una "differenza" di trattamento tra coloro che arrivano dopo che il Regno Unito sarà uscito dall'Unione europea e coloro che arrivano prima. "Non accetteremo che ci siano due tipologie di diritti per i cittadini comunitari. Perché la fase di transizione funzioni, ci deve essere una proroga della situazione attuale senza eccezioni", ha aggiunto.