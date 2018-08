Brasile, Stato Roraima chiede chiusura frontiera con il Venezuela

Il governo dello Stato brasiliano di Roraima ha nuovamente chiesto, dopo gli incidenti avvenuti nella città di Pacaraima ai danni di rifugiati venezuelani, la chiusura, almeno temporanea, della frontiera con il Venezuela. Lo riferisce il quotidiano Folha de Sao Paulo. Nella sua pagina online il giornale cita un comunicato ufficiale in cui le autorità di Roraima confermano l'invio di aiuti per l'ospedale di Pacaraima e rinforzi per la polizia.