Brasile, prende fuoco e crolla palazzo occupato da squatter: almeno un morto

Almeno una persona è morta a causa dell'incendio e del crollo di un palazzo occupato da squatter nel centro di San Paolo , in Brasile: lo hanno reso noto i vigili del fuoco, sottolineando che potrebbero esserci altre vittime. L'edificio di almeno 20 piani, che un tempo ospitava la sede della polizia federale, ha preso fuoco verso l'1:30 ora locale (le 6:30 in Italia) e qualche ora più tardi è crollato. Le fiamme forse causate da una perdita di gas.

Sul posto sono intervenuti 57 veicoli dei vigili del fuoco e 160 pompieri. A San Paolo, la città più popolosa dell'America latina, le diseguaglianze sociali sono enormi e molte famiglie povere vivono in edifici o terreni disabitati. "Era una tragedia che prima o poi sarebbe accaduta", ha dichiarato il governatore dello Stato, Marcio Franca, aggiungendo: "Questo immobile non aveva le minime condizioni di abitabilità. Lo Stato non avrebbe dovuto permettere che fosse occupato".