Brasile, maggioranza del senato per sì a impeachment Rousseff

Sono già 41 i senatori che si sono espressi a favore dell'impeachment di Dilma Rousseff, che si voterà nelle prossime ore al termine delle dichiarazioni di voto. Il numero sufficiente per far scattare la sospensione di 180 giorni della prima presidente donna del Brasile è stato raggiunto dopo oltre 16 ore di maratona a oltranza in senato.