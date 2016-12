12 maggio 2016 01:07 Brasile, impeachment per la presidente Rousseff che accusa: "Eʼ un golpe". Governo ad interim al suo vice "Posso aver commesso errori, ma mai crimini", ha detto la presidente. Poi si è rivolta ai brasiliani: "La lotta contro il golpe sarà lunga ma vinceremo". Manifestanti in piazza contro Temer

Il Senato brasiliano ha approvato l'impeachment per Dilma Rousseff con 55 voti favorevoli e 22 contrari. La presidente sarà ora sospesa dall'incarico per un massimo di 180 giorni, periodo nel quale si svolgerà il processo politico promosso dall'opposizione che la accusa di aver falsificato i bilanci del Paese per nascondere la grave crisi che stava attraversando. La Rousseff in tv: "E' un golpe".

Dico ai brasiliani che si oppongono al golpe: mantenetevi mobilitati, uniti e in pace. Vinceremo la lotta per la democrazia Dilma Rousseff La presidente grida al colpo di Stato - "E' un golpe: senza riuscire a identificare il reato commesso, il Senato federale ha deciso di allontanare la presidente e proseguire l'impeachment", si legge sulla pagina Facebook della Rousseff che, poco dopo, in diretta tv, ha aggiunto: "Posso aver commesso errori, ma mai crimini. Quello aperto contro di me è un processo fragile, giuridicamente inesistente. E' un vera brutalità, la più grande delle ingiustizie, punire un essere umano per un crimine che non ha commesso. Sono vittima di una farsa giuridica".



"Sono stata eletta presidente con 54 milioni di voti ed è in questa veste che voglio parlarvi in questo momento decisivo per la democrazia brasiliana e per tutto il nostro Paese: ciò che è in gioco non è il mio mandato, ma il rispetto delle urne e della Costituzione, della volontà sovrana del popolo brasiliano - ha detto ancora la Rousseff -. Il golpe non vuole solo destituire un presidente eletto dal voto di milioni di voti, ma impedire l'applicazione de programma politico approvato da milioni di brasiliani: il rischio è quello di avere ora un governo illegittimo, che nasce da un golpe, da un impeachment fraudolento, da una specie di elezione indiretto, che potrà cedere alla tentazione di reprimere chi gli è contrario, che sarà esso stesso una causa della crisi in cui versa il Paese. Ai brasiliani faccio un appello: mantenetevi mobilitati, uniti e in pace. La lotta per la democrazia non ha una scadenza, la lotta contro il golpe è lunga, è una battaglia che può essere vinta e la vinceremo".