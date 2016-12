Brasile, dietrofront del presidente della Camera: l'impeachment contro la Rousseff prosegue

Marcia indietro del presidente ad interim della Camera brasiliana sul procedimento di impeachment della presidente Dilma Rousseff. Waldir Maranhao ha inviato una lettera al presidente del Senato, Renan Calheiros, per informarlo di aver revocato la sua decisione di annullare il voto del 17 aprile, che aveva dato il via libera al processo di impeachment. Si prosegue pertanto nei tempi stabiliti: mercoledì il voto in Senato per la messa in stato d'accusa.