Bombe in Nigeria, almeno 44 morti

Due bombe, esplose in una moschea e in un ristorante d'élite frequentato da musulmani hanno ucciso 44 persone nella città nigeriana di Jos: almeno 67 i feriti. Secondo i testimoni, l'esplosione alla moschea Yantaya si è verificata mentre il predicatore invitava a una coesistenza pacifica. Gli attacchi non sono stati rivendicati, sospetti sui ribelli islamici di Boko Haram. Domenica una donna kamikaze si era fatta esplodere in una chiesa.