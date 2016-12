14 febbraio 2015 Bombardamenti su Donetsk, i separatisti: "Nessuna tregua nella sacca di Debaltsevo" Il leader filorusso ha annunciato che le milizie rispetteranno il cessate il fuoco di Minsk, ma solo in parte: "Non lasceremo i Territori dell'Est all'esercito di Kiev" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:46 - A poche ore dal cessate il fuoco sembrerebbe ancora molto lontana la tregua tra l'esercito di Kiev e i separatisti. Un violenta esplosione è stata avvertita nel centro di Donetsk: due i morti. Proprio vicino all'hotel Park Inn, nella zona in cui il capo dell'autoproclamata Repubblica filorussa doveva tenere un incontro. Intanto le milizie separatiste hanno annunciato che rispetteranno la tregua di Minsk fatta eccezione che nella sacca di Debaltsevo.

Il leader Oleksandr Zakharcenko ha inoltre ribadito che i miliziani non lasceranno uscire le truppe ucraine da Debalstevo, lo strategico nodo ferroviario tra Donetsk e Lugansk conteso con Kiev e dove sono accerchiati circa 8mila soldati, sottoposti anche oggi a pesanti bombardamenti.



Il capo dell'autoproclamata repubblica ha ordinato formalmente che il cessate il fuoco entri in vigore da mezzanotte ora locale (le 23 in Italia). Non è chiaro però se la disposizione riguardi anche l'area di Debaltsevo di cui, aveva sottolineato precedentemente, non si fa menzione negli accordi di Minsk 2. "Se non sarà soddisfatta la nostra richiesta di un'indipendenza di fatto, rivendicheremo tutto il territorio della regione di Donetsk", ha affermato Zakharcenko.



Poroshenko: "Tregua o legge marziale" - Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha ribadito che, in caso di fallimento del cessate il fuoco previsto dalla mezzanotte in base agli accordi di Minsk, "dovremmo prendere una decisione durissima ma necessaria imponendo la legge marziale non solo nelle regioni di Donetsk e Lugansk ma in tutto il Paese". Poroshenko aveva già lanciato questo monito nei giorni scorsi.



Esplosione in centro Donetsk, almeno tre morti - E' salito ad almeno tre il numero delle vittime del presunto colpo di mortaio caduto nel centro di Donetsk. Lo riferisce Interfax citando il ministero della Difesa dell'autoproclamata repubblica di Donetsk, aggiungendo che l'esplosione ha causato anche cinque feriti.



Mosca: "Kiev vuole deformare gli accordi" - Mosca si dice "fortemente preoccupata" dai tentativi di Kiev e dell'Occidente di "deformare" gli accordi di Minsk per la pace in Ucraina, dopo il negoziato tra Putin, Poroshenko, Merkel e Hollande. E auspica che tutti i firmatari del documento e le parti che lo hanno sostenuto facciano "il possibile perché l'accordo sia strettamente osservato".