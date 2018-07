Bolivia: Evo Morales candidato dei "cocaleros" per il 2019

La Federazione dei "cocaleros" della regione di Cochabamba, in Bolivia, ha deciso, al termine del 25.mo congresso, di ratificare il presidente Evo Morales come proprio segretario esecutivo per un altro biennio e di sceglierlo come candidato per le elezioni presidenziali previste per il 2019. Il capo dello Stato ha ringraziato per la fiducia confermata nella sua gestione e ha promesso che continuerà il suo impegno per il Paese e il settore della coca.