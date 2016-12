Bolivia, 26enne italiana muore insieme ad altri 4 turisti in un incidente stradale

Una 26enne italiana, Chiara Gemmo , è morta insieme ad altri quattro turisti in un incidente d'auto nel Salar di Uyuni, in Bolivia . Lo scrivono i media locali, precisando che il veicolo sul quale viaggiavano i turisti deceduti (oltre all'italiana, tre belgi e un peruviano) si è ribaltato, forse per lo scoppio di uno pneumatico o per l'alta velocità.

All'incidente sono sopravvissuti un uomo e una donna di nazionalità peruviana (seppur in gravi condizioni) e il conducente boliviano del veicolo, un 24enne ora in stato di fermo. I feriti sono stati ricoverati a Potosi, località a circa 200 chilometri dal luogo dell'incidente.



Chiara Gemmo, ricercatrice universitaria di Montagnana, in provincia di Padova, stava effettuando un dottorato di ricerca a New York. La ragazza era impegnata in queste settimane in un tour nel Sudamerica per presentare un proprio studio sul sangue. Dalla Bolivia avrebbe dovuto trasferirsi presto a Buenos Aires, per un altro appuntamento di lavoro. La famiglia ha contattato un'organizzazione umanitaria religiosa che opera in Bolivia, che la aiuterà per l'espatrio della salma, una volta espletate le pratiche con le autorità locali.