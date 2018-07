Bodyguard violenta,Macron rompe silenzio su Benalla: inaccettabile

Il presidente francese Emmanuel Macron esce dal silenzio sul caso di Alexandre Benalla, il suo collaboratore indagato per le violenze del primo maggio scorso a Parigi. Secondo quanto trapela dall'Eliseo, il capo dello Stato ha detto che "non ci può essere impunità" per quelli che considera "fatti inaccettabili". "Nessuno è al di sopra delle leggi", ha aggiunto alla vigilia dell'apertura dell'inchiesta parlamentare sul caso che sta scuotendo la Francia.