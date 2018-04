Berlino, aggressione antisemita: "Non sono ebreo, era un test"

"Non sono ebreo, sono un israeliano cresciuto in una famiglia araba". A dirlo è Il 21enne che martedì aveva denunciato alla polizia di essere stato aggredito da un coetaneo che lo chiamava "yahoudi", o "ebreo" in arabo. In un'intervista alla "Deutsche Welle" ha detto che la kippah l'avrebbe indossata come esperimento: un amico lo aveva avvertito che indossarla in Germania era pericoloso e voleva mettere alla prova questa affermazione.