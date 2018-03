Automobile a guida autonoma investe e uccide una donna: Uber sospende i test

Un'auto di Uber a guida autonoma ha investito e ucciso una donna a Tempe, in Arizona. L'azienda, che fornisce in tutto il mondo il servizio trasporto via app, ha dunque immediatamente sospeso i test, in corso in diverse città, dei veicoli senza pilota. La macchina che ha travolto la donna mentre stava attraversando la strada era in modalità autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo per evitare l'incidente.