Austria, sviene conducente di un bus: passeggero salva 23 persone sulle Alpi

Salvataggio "da film" in Austria. Un passeggero ha salvato 23 persone a bordo dell’autobus su cui viaggiava, poco prima che il mezzo precipitasse in un dirupo sulle Alpi, vicino a Innsbruck. Secondo la polizia, il conducente sarebbe svenuto proprio mentre il pullman stava percorrendo una strada in discesa a circa duemila metri d’altitudine. Tra i dieci feriti, quattro sono stati ricoverati in ospedale.