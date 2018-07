Austria: doppio passaporto ai sudtirolesi non prima del 2019-2020

Wildeben

Le condizioni legislative per la concessione della cittadinanza austriaca ai sudtirolesi "saranno poste non prima del 2019-2020". Lo afferma lo staff del portavoce del governo di Vienna, Peter Launsky-Tieffenthal. "Qualsiasi soluzione - rassicura Launsky-Tieffenthal - sarà elaborata in dialogo con Roma e d'intesa con Bolzano". La notizia del disegno di legge, apparsa sui media austriaci, ha suscitato l'irritazione della Farnesina.