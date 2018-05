Australia, strage in una fattoria: morti 4 bambini e 3 adulti

Quattro bambini e tre adulti sono stati ritrovati morti in una fattorie nell'Australia occidentale. Sembra che siano tutti morti per colpi di arma da fuoco e sul posto sarebbe state trovate anche due armi. Il commissario di polizia Chris Dawson ha affermato che al momento non ci sono sospettati, suggerendo così che si possa trattare di un omicidio-suicidio.