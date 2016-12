24 marzo 2015 Australia, scoperto il più grande impatto di asteroide: causò l'estinzione dei dinosauri? Si tratta di 2 crateri, oggi non più visibili in superficie, che insieme formerebbero una struttura di 400 km, la più grande conosciuta in qualsiasi parte del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

10:37 - Scienziati australiani hanno scoperto con una tecnologia geotermica nel centro del continente quella che ritengono sia la più grande zona di impatto di un asteroide mai trovata sulla Terra. I geologi, guidati da Andrew Glikson dell'Australian National University, ipotizzano che due antichissimi crateri, ciascuno di 200 km di diametro, siano stati causati da un meteorite spaccatosi in due. Potrebbe essere questa la causa dell'estinzione dei dinosauri.

Il materiale in entrambi i luoghi di impatto è identico, il che induce i ricercatori a ritenere che siano l'effetto dello stesso meteorite. "Insieme formerebbero una struttura di 400 km, la più grande conosciuta in qualsiasi parte del mondo", scrive Glikson sulla rivista di geologia Tectonophysics."Le conseguenze sono che possa aver causato un evento di grande estinzione di massa, ma ancora non sappiamo l'età di questo impatto di asteroide, e ci stiamo ancora lavorando", aggiunge.



Nel corso di milioni di anni i crateri visibili sono scomparsi, ma le trivellazioni di ricerca geotermica hanno rivelato la storia segreta, nascosta sotto un'area estesa in gran parte dell'Australia centrale. "Il prossimo passo consisterà di ulteriori ricerche attraverso una serie di sondaggi sismici", spiega il geologo. "Quando ne sapremo di più sull'età dell'impatto, sapremo se è correlato a una delle grandi estinzioni di massa. Per ora non abbiamo tutte le risposte, ma vi è molto interesse verso l'impatto sui dinosauri e altre specie preistoriche".