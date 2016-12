Australia: nove arresti per l'omicidio del boss 'ndrangheta Barbaro

Nove uomini sono stati arrestati a Sydney per l'uccisione due settimane fa di un boss della locale 'ndrangheta: Pasquale Barbaro, di 35 anni. Eseguiti 13 mandati di perquisizione. Gli incriminati per omicidio hanno età fra 18 e 29 anni, ha detto il vicecommissario di polizia Mark Jenkins. Dopo una serie di otto omicidi in pochi mesi fra membri delle diverse bande, la polizia ha formato due settimane fa una speciale task force, ora entrata in azione.