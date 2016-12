Attentato in una fabbrica in Francia Un morto, trovate bandiere dell'Isis

E la Francia ripiomba nell'incubo del terrorismo islamico dopo i fatti di Charlie Hebdo. Nel sud-Est del Paese, a Saint-Quentin-Fallavier, pochi chilometri da Lione, un uomo ha decapitato il suo datore di lavoro e poi ha tentato di far esplodere la ditta, un impianto di gas industriale.



L'assassino ha ucciso e decapitato il suo datore di lavoro, poi ha infilzato la testa sulla recinzione esterna dello stabilimento della Air Products lasciando vicino una coperta con delle scritte in arabo. E proprio questo elemento ha fatto pensare anche ad una matrice politica ma allo stesso tempo non viene esclusa una motivazione professionale dietro a questo gesto.



L'assassino lavorava come autista e faceva quotidiani trasporti all'intenro della Air Products. Prima di entrare nello stabilimento ha lasciato la testa della vittima sulla recinzione. Col camion ha sfondato il secondo perimetro di sicurezza e tentato di dare fuoco a delle bombole. Ma i vigili del fuoco dello stabilimento sono accorsi immediatamente e hanno immobilizzato anche l'assalitore. Nella piccola esplosione due persone sono rimaste ferite.



Hollande: "Non cederemo alla paura" - Il presidente Francois Hollande si è subito rivolto al Paese esprimendo "solidarietà alla vittima" del nuovo attacco terroristico e chiedendo a tutti di non "piegarsi alla paura". E ha poi aggiunto: "Non dobbiamo fermarci all'emotività: bisogna passare all'azione, alla prevenzione, alla dissuasione di tali gesti". Hollande ha poi deciso di alzare l'allerta sicurezza al massimo livello nella regione dell'attacco alla fabbrica di gas.



Quattro le persone arrestate - Durante la giornata la polizia ha arrestato quattro persone. Il presunto assalitore, Yassine Salhi, è stato identificato e arrestato subito dopo l'esplosione, mentre il presunto complice è stato preso poco dopo. La moglie di Salhi è stata interrogata dalla polizia e poi fermata insieme alla sorella.



Mattarella: "Ue unita contro terrorismo" - Profondo "sdegno e condanna per il barbaro attacco omicida avvenuto a Saint-Quentin-Fallavier", questo il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato al presidente francese, Hollande. Mattarella ha espresso anche il proprio cordoglio e quello dell'Italia intera al popolo francese. Il presidente ha poi rivolto un appello all'Europa affinché "accantoni polemiche e calcoli di convenieza di fronte alla lotta al terrorismo".