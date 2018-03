Attentato a Trebes, morto il gendarme-eroe che si è sostituito a uno degli ostaggi

La madre: "Mi direbbe: ho fatto il mio lavoro" "Sapevo che doveva per forza trattarsi di lui": la madre di Arnaud Beltrame, il tenente colonnello dei gendarmi ucciso dal terrorista Redouane Lakdim, si confida dopo la morte del figlio ai microfoni di RTL. "E' sempre stato così - ha detto la donna, - lui ha sempre fatto tutto per la patria, da quando è nato". "Era la sua ragione di vita - ha aggiunto - quella di difendere la patria". "Oggi - ha continuato - mi direbbe 'mamma ho fatto soltanto il mio lavoro'. Faceva parte del suo modo di essere".

Aveva simulato un attacco in un supermercato - Secondo quanto si apprende da fonti del quotidiano locale La Depeche du Midi, Beltrame aveva da poco organizzato un'esercitazione con i suoi uomini. Il tenente colonnello, si apprende, aveva voluto simulare - come in una premonizione - un attacco terroristico contro un supermercato.

Fermato un amico del killer Un minorenne amico di Redouane Lakdim è stato posto in stato di fermo nell'ambito delle indagini sull'attentato di ieri a Carcassonne e Trebes: è quanto rivelano fonti vicine all'inchiesta citate da Bfm-Tv. Nato nel 2000, il ragazzo è stato fermato questa notte per associazione terrorista. In Francia, il fermo per terrorismo può durare fino a 96 ore contro le normali 24 o 48 ore.