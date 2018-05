Attacco Parigi, Macron: "Paghiamo ma non cediamo un millimetro"

"La Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue ma non cede un millimetro ai nemici della libertà": questo il messaggio del presidente francese Emmanuel Macron dopo gli accoltellamenti nel centro di Parigi. "Il mio pensiero - ha fatto poi sapere Macron in un tweet - va alle vittime e ai feriti, oltre che ai loro cari. Mi congratulo a nome di tutti i francesi per il coraggio dei poliziotti che hanno neutralizzato il terrorista".