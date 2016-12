23 dicembre 2014 Attacco Nantes, morto uno dei feriti

La Francia trema, inviati altri 300 soldati Il premier, Manuel Valls, interviene dopo i tre episodi di violenza delle ultime ore. Alzata la soglia di sicurezza in vista delle festività

16:12 - E' morta una delle undici persone rimaste ferite nell'attentato di lunedì sera a Nantes, in Francia. Lo ha reso noto il presidente transalpino, Francois Hollande. Intanto, per rinforzare la sicurezza del Paese dopo i tre episodi violenti dei giorni scorsi, il governo francese ha deciso di schierare tra i 200 e i 300 militari in più in operazioni di sorveglianza. Lo ha annunciato il premier, Manuel Valls.

I militari si aggiungeranno ai 780 colleghi già assegnati al pattugliamento dei "punti ad alta frequentazione" nell'ambito del piano Vigipirate, il sistema di lotta al terrorismo.



Queste pattuglie sono incaricate di sorvegliare luoghi affollati come grandi centri commerciali, zone turistiche o monumenti ad alta affluenza, grandi stazioni ferroviarie o di mezzi di trasporto pubblico suburbano.



Il premier francese aveva lanciato un appello "alla vigilanza e all'unità" dopo i tre attacchi sanguinosi degli ultimi tre giorni che, assicura, il governo "non sta sottovalutando". "Non stiamo minimizzando", e l'obiettivo è rassicurare" e "comprendere quanto è avvenuto".



Sabato un uomo al grido di "Allah è grande" ha attaccato degli agenti con un coltello a Joue le Tours prima di essere ucciso. Il giorno dopo uno squilibratosi si è gettato con l'auto contro dei pedoni a Digione, 13 feriti. Lunedì a Nantes un uomo lo ha imitato provocando il ferimento di 11 persone, una delle quali in seguito deceduta. Poi si è inferto una pugnalata.