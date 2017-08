Attacco in Finlandia, polizia: "Due morti e 8 feriti"

E' di due morti e 8 feriti il bilancio dell'accoltellamento nel centro di Turku, in Finlandia. A sostenerlo in conferenza stampa è la polizia che sottolinea come l'aggressore, ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito dagli agenti, sia di origine straniera. Non confermata la matrice terroristica dell'aggressione. L'assalitore era "uno solo" e il pericolo nella città finlandese "è passato".