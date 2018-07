Attacco in Afghanistan, Nato: ucciso militare americano, due feriti

Un militare statunitense è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in Afghanistan in un "apparente attacco dall'interno", ovvero ad opera di un soldato delle forze regolari o della sicurezza afgane. E' successo all'aeroporto di Tarinkot, capoluogo della provincia di Uruzgan. Lo hanno reso noto fonti della Nato. I due militari feriti sono stati ricoverati in ospedale e le loro condizioni sono stabili.