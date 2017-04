Attacco chimico in Siria, Usa: "Forse Mosca ha avuto un ruolo"

Gli Stati Uniti stanno verificando l'ipotesi che la Russia possa aver avuto un ruolo nell'attacco chimico in Siria, anche se al momento non ci sono prove. Il Cremlino, intanto, si è detto d'accordo nel mantenere una linea diretta con Washington per prevenire collisioni tra i propri aerei militari. Dal Consiglio di Sicurezza Onu, invece, il vice ambasciatore russo Vladimir Safronkov avverte: "L'aggressione americana è illegittima e rafforza il terrorismo".