Attacco a Trebes, animalista gioisce per morte macellaio: fermata

Una militante vegana che si era rallegrata su Facebook della morte del macellaio del supermercato di Trebes, Christian Medves, per mano del terrorista Radouane Lakdim, è stata fermata e portata nella gendarmeria di Saint-Gaudens. La procura francese aveva aperto un'inchiesta per "apologia di terrorismo" dopo la pubblicazione del post nel quale la donna scrive: "Non mi sciocca che un assassino venga ucciso da un terrorista". Il post è stato rimosso.