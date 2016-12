Assalto in Costa d'Avorio, la storia di Grand Bassam: ex capitale e sito Unesco

Capitale della Costa d'Avorio 1893 al 1896, all'epoca della dominazione francese, e patrimonio dell'umanità Unesco dal 2012 per le splendide case in stile coloniale che si affacciano sulla costa. Questo (e altro) è Grand Bassam, la località assaltata da un commando armato che ha provocato diversi morti in due resort costieri. Da diversi anni rappresenta una destinazione molto amata dai turisti occidentali.