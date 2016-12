Al Qaeda ha un account Twitter

- Dalla rete terroristica alla rete Internet. Al Qaeda mette piede su Twitter: il forum del gruppo islamista radicale, ha deciso di comunicare con i suoi seguaci tramite Twitter, forse anche per dettare una linea comune ai combattenti impegnati in Siria. I tweet di Al Qaeda potranno essere letti da tutti su @shomokhalislam: si va da alcune fatwa di argomento religioso alle indicazioni "utili" ai jihadisti di tutto il mondo.

L’account è stato aperto da un forum, molto conosciuto negli ambienti dell’islamismo radicale, che pubblica già i video dei leader di Al Qaeda e che serve come spazio di discussione tra i combattenti di tutto il mondo. La decisione non stupisce gli esperti, che sottolineano come diversi jihadisti usino ormai i social network per coordinarsi, trovandosi spesso a distanza.



Sembra inoltre che in Siria ci siano delle crescenti divisioni tra la brigata “Al Nusra” e i combattenti che operano sotto la bandiera dell’ Emirato islamico dell’Iraq e del Levante”, entrambe vicini all’organizzazione terrorista internazionale. Il gruppo potrebbe avere quindi deciso di usare il popolare social network per evitare divisioni e dettare una linea comune.

Non è un caso che i primi cinguettii, in arabo, abbiano per argomento proprio gli scontri tra le diverse organizzazioni che operano in Siria. Per il momento l'account ha più di 2.000 followers, ma è probabile che il numero crescerà ancora nelle prossime ore.